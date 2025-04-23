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В Анталії влада може закрити більше тисячі готелів через одне порушення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Анталії влада може закрити більше тисячі готелів через одне порушення

В Анталії можуть закрити 1,2 тис. готелів через відсутність вогнетривких дверей

У турецькій провінції Анталья перебувають під загрозою закриття 1,2 тис. готелів через невідповідність нормам протипожежної безпеки. Про це пише видання Hurriyet, повідомляє «Главком». 

За словами голови місцевої палати готелів та хостелів Озджана Суджу, можуть закритися готелі місткістю 40 тис. ліжок.

З'ясувалося, що у багатьох готелях та гостьових будинках, що перебувають під муніципальним контролем, немає вогнестійких дверей. Відразу після виявлення порушень багато готелів було опечатано.

Перед початком туристичного сезону готелі у Туреччині перевіряють на пожежну безпеку
Перед початком туристичного сезону готелі у Туреччині перевіряють на пожежну безпеку

«Ми стикаємося з цією проблемою у всіх районах – від Каша до Газіпаші... Ми не можемо встановити двері, які здатні витримувати вогонь протягом 30 хвилин. Тому що кількість компаній-виробників таких дверей обмежена. Ліцензії анулюються, підприємства опечатуються... Ми вимагаємо відкласти дотримання цієї норми до кінця сезону», – сказав Суджу газеті Hurriyet.

Перевірки почали проводити після пожежі у готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Болу. Він стався 21 січня, у будівлі перебувало 237 людей, загинуло понад 70 людей. У рамках розслідування затримано 11 осіб, включаючи мера Болу та кількох  чиновників. Майже сотню готелів на півдні Туреччини закрили  через порушення техніки безпеки.

Нагадаємо, у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.

До слова, редставники турецького турбізнесу вчергове заговорили про необхідність зниження цін у готелях та скасування all inclusive.

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