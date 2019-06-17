В Уругваї і Аргентині поновили електропостачання



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Блекаут в Латинській Америці залишив без електроенергії 48 млн громадян

Внаслідок аварії, яка сталася напередодні у Південній Америці, постраждали 48 млн громадян

Владам Уругваю і Аргентини вдалося майже повністю поновити електропостачання після блекауту, який відчули 48 млн громадян двох країн. Про це повідомляють міністерства енергетики Уругваю і Аргентини.

Так, зокрема в Аргентині відновлено постачання електроенергії на 98% території країни, в Уругваї повідомлено паро відновлення електропостачання для 98,5% абонентів.

Як повідомляв «Главком», в Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії. Попередня причина - збій в системі електропостачання.