  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Уругваї і Аргентині поновили електропостачання

    • Розсилка
    Блекаут в Латинській Америці залишив без електроенергії 48 млн громадян - В Уругваї і Аргентині поновили електропостачання
    Блекаут в Латинській Америці залишив без електроенергії 48 млн громадян

    Внаслідок аварії, яка сталася напередодні у Південній Америці, постраждали 48 млн громадян

    Владам Уругваю і Аргентини вдалося майже повністю поновити електропостачання після блекауту, який відчули 48 млн громадян двох країн. Про це повідомляють міністерства енергетики Уругваю і Аргентини.

    Так, зокрема в Аргентині відновлено постачання електроенергії на 98% території країни, в Уругваї повідомлено паро відновлення електропостачання для 98,5% абонентів.

    Як повідомляв «Главком», в Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії. Попередня причина - збій в системі електропостачання.

    Читайте також
    електроенергія Бразилія Аргентина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ