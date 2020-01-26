В Японії двох росіян запідозрили у крадіжці секретних даних
Влада Японії звернулась до посольства Росії в Токіо з проханням сприяти явці в поліцію двох співробітників російського торгового представництва
Двох співробітників торгового представництва Росії в Японії підозрюють у крадіжці секретних даних.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Влада Японії звернулась до посольства Росії в Токіо з проханням сприяти явці в поліцію двох співробітників російського торгового представництва, яких підозрюють у придбанні секретних комерційних даних у колишнього працівника телекомунікаційної компанії SoftBank.
Поліція затримала 48-річного співробітника, який завантажив з сервера компанії конфіденційну інформацію і передав її росіянам.
Він визнав, що отримав від співробітників російського торгового представництва гроші.
Нагадаємо, цього тижня генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.
Пізніше стало відомо, що Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Посол РФ в Болгарії був запрошений в МЗС країни, де йому були вручені відповідні ноти.
Міністерство закордонних справ РФ розцінило видворення російських дипломатів з Болгарії як недружній і провокаційний крок.