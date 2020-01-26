В Японії двох росіян запідозрили у крадіжці секретних даних



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Поліція Японії вже затримала 48-річного чоловіка, який завантажив конфіденційну інформацію і передав її росіянам

Влада Японії звернулась до посольства Росії в Токіо з проханням сприяти явці в поліцію двох співробітників російського торгового представництва

Двох співробітників торгового представництва Росії в Японії підозрюють у крадіжці секретних даних.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Влада Японії звернулась до посольства Росії в Токіо з проханням сприяти явці в поліцію двох співробітників російського торгового представництва, яких підозрюють у придбанні секретних комерційних даних у колишнього працівника телекомунікаційної компанії SoftBank.

Поліція затримала 48-річного співробітника, який завантажив з сервера компанії конфіденційну інформацію і передав її росіянам.

Він визнав, що отримав від співробітників російського торгового представництва гроші.

Нагадаємо, цього тижня генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Пізніше стало відомо, що Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Посол РФ в Болгарії був запрошений в МЗС країни, де йому були вручені відповідні ноти.

Міністерство закордонних справ РФ розцінило видворення російських дипломатів з Болгарії як недружній і провокаційний крок.