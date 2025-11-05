Вантажівка врізалася в автобус на півдні Індії: щонайменше 20 загиблих
Один з найтяжчих моментів трагедії – смерть трьох братів і сестер, які їхали до коледжу
На півдні Індії сталася жахлива аварія: вантажівка, завантажена бетонним щебенем, врізалася в пасажирський автобус. У результаті аварії загинуло щонайменше 20 людей, ще близько двох десятків осіб отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.
Серед загиблих були водії обох транспортних засобів, а також кілька пасажирів автобуса, які стали жертвами сильного пошкодження передньої частини автобусу. Деякі з потерпілих залишилися заблокованими всередині, а купа бетонної крихти, що розсипалася з вантажівки, поховала одного з пасажирів живцем.
Рятувальники мали труднощі з тим, щоб прорватися через понівечений автобус і дістати тіла. Муніципальні працівники відправили 20 тіл до моргу для подальшої ідентифікації. Один з найтяжчих моментів трагедії – смерть трьох братів і сестер, які їхали до коледжу.
В аварії також постраждала кондукторка автобуса, Радха, яка отримала травми голови та перебуває під наглядом лікарів. Вона зазначила, що коли вантажівка врізалася в автобус, пролунав «оглушливий шум».
У той же день в іншому штаті Індії, Раджастан, сталася ще одна трагедія: п’яний водій вантажівки втратив контроль і зіткнувся з кількома транспортними засобами, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 людей, а ще 10 отримали поранення.
До слова, щонайменше п'ятеро людей загинули та близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення товарного та пасажирського поїздів у штаті Західна Бенгалія в Індії.
