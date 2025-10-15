В Індії загорівся пасажирський автобус: загинуло 19 людей, десятки отримали поранення

Частина постраждалих має до 70% опіків тіла й перебуває у критичному стані

Щонайменше 19 людей загинули, ще понад десятеро постраждали внаслідок пожежі у пасажирському автобусі в індійському штаті Раджастхан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TRT World.

Трагедія сталася на маршруті Джайсалмер – Джодхпур. У салоні автобуса, в якому перебувало 57 пасажирів, раптово з’явився густий дим із задньої частини транспортного засобу. Водій встиг зупинити автобус на узбіччі, однак полум’я миттєво охопило машину, не залишивши більшості людей шансів на втечу.

За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання в електросистемі.

Щонайменше 15 людей дістали тяжкі опіки, серед них – двоє дітей. Частина постраждалих має до 70% опіків тіла й перебуває у критичному стані.

Головний міністр штату Бхаган Лал Шарма доручив екстреним службам забезпечити невідкладну медичну допомогу потерпілим і підтримку сім’ям загиблих.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у соцмережі X висловив співчуття родинам жертв трагедії: «Приголомшений трагедією, що сталася у Джайсалмері. Мої думки з родинами загиблих і всіма постраждалими у цей важкий час».

Як повідомлялося, у Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення.

Аварія сталася 8 вересня на автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо. Вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус. Серед загиблих – семеро жінок і троє чоловіків.

За попередніми даними, автобус рухався по залізничних коліях через інтенсивний трафік, коли поїзд раптово виїхав і протаранив його.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, під час години пік поблизу однієї з найжвавіших станцій Лондона – станції Вікторія –стався інцидент: автобус з’їхав на тротуар і збив пішоходів. Внаслідок аварії 15 людей було госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Інцидент стався близько 8:20 ранку. За даними поліції, всього постраждали 17 осіб, серед яких були пасажири автобуса, його водій та пішоходи. На щастя, ніхто не отримав травм, що загрожували б життю. Арешти не проводилися.