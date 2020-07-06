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    У світі

    Вбивство Флойда: одного із обвинувачених звільнили під заставу у $750 тисяч

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    <p>Експоліцейський Ту Тао звинувачується в пособництві та підбурюванні до вбивства Флойда</p> - Вбивство Флойда: одного із обвинувачених звільнили під заставу у $750 тисяч

    Експоліцейський Ту Тао звинувачується в пособництві та підбурюванні до вбивства Флойда

    Фото: Fox 9

    Фігуранта справи про вбивство Флойда звільнили під заставу в $750 тисяч

    Одного з колишніх поліцейських, який проходить у справі про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США, Ту Тао звільнили під заставу. Він зобов'язаний з'являтися за викликом судді й слідчого і не вступати в контакт з рідними загиблого.

    Про це повідомляє телеканал Fox 9.

    Наголошується, що експоліцейський звинувачується в пособництві та підбурюванні до вбивства Флойда, він звільнений під заставу в $750 тисяч.

    Заставу також внесли ще за двох колишніх поліцейських, які проходять за аналогічним звинуваченням.

    Обвинувачений безпосередньо у вбивстві Дерек Шовен залишається під вартою.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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