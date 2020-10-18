Вчені виростили кістку щелепи зі свинячого жиру



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Вчені використали стовбурові клітини зі свинячого жиру та коров’ячої кістки для тимчасової основи

Кістка нижньої щелепи, це найскладніша кістка людського кістяка

Науковці змогли виростити нижньощелепну кістку зі стовбурових клітин, отриманих зі свинячого жиру. Відтворити одну з найскладніших кісток людського скелета – значний прорив для медицини.

Дослідники із Колумбійського університету Нью-Йорка зауважили, що їх відкриття демонструє можливість відновлення дисфункції в скронево-щелепних суглобах. Про це йдеться в науковому дослідженні у виданні Science Translational Medicine.

Наразі кістки нижньої щелепи майже неможливо замінити через складність будови та значний тиск, який кістки мають витримувати.

Під час дослідження вчені використали стовбурові клітини зі свинячого жиру та коров’ячої кістки для тимчасової основи. Частина клітин пішла на те, щоб виростити кістку нижньої щелепи, а частина – на хрящові клітини, які потрібні для суглоба, який з’єднує щелепу з вилицями.

Вирощені щелепи науковці пересадили свиням, які нормально ними користувалися майже відразу після операції. За шість місяці спостережень дослідники дійшли висновку, що щелепи прижилися. До того ж основа з коров’ячих кісток розсмокталася, не пошкодивши вирощену щелепу.

Операцій із заміни нижньощелепної кістки потребують люди із вродженими вадами або ті, хто пошкодив щелепу внаслідок травм.

Лікарі можуть використовувати кістки з іншої частини тіла, але вони не мають потрібної форми. Є також варіант металевих протезів – але часто вони викликають алергічну реакцію, а також не враховують ріст решти кісток.

Тепер автори дослідження запланували випробування на людях. Для початку у дослідженнях візьмуть участь шість пацієнтів із відкритим прикусом. Вирощені зі стовбурових клітин кістки імплантують, щоб видовжити щелепи добровольців та прибрати вроджений дефект прикусу.