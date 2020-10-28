Вчені знайшли зв'язок між фізичною працею і деменцією



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При цьому здоровий спосіб життя і заняття спортом вдвічі знижують ймовірність захворювання

З'ясувалося, що у працівників, професія яких пов'язана з фізичною працею, розлад з'являється на 55 відсотків частіше

Вчені з Данії знайшли зв'язок між видом праці і ризиком розвитку деменції. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Medicine & Science in Sports.

Дослідники прийшли до висновку, що фізична робота зношує мозок, а також внутрішні органи, особливо серцево-судинну систему. Раніше вважали, що така праця навпаки знижує ризик погіршення когнітивних функцій мозку.

При цьому здоровий спосіб життя і заняття спортом вдвічі знижують ймовірність захворювання. На думку вчених, ефект від фізичного навантаження на роботі і навантаження у вільний час прямо протилежний.

У дослідженні взяли участь 4721 осіб. Вчені стали спостерігати за ними в 1970-х роках, з огляду на характер їхньої праці, індекс маси тіла, заняття спортом і наявності шкідливих звичок.

На думку фахівців, перші ознаки деменції можна помітити за десятиліття до того, як хвороба проявить себе повною мірою. Завдяки дослідженню, вважають вони, роботодавці зможуть проводити профілактику деменції у робітників.

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