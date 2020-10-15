  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вдова радянського генерала потонула в окропі в московській квартирі

    • Розсилка
    У квартирі було стільки пара, що неможливо було дихати. - Вдова радянського генерала потонула в окропі в московській квартирі
    У квартирі було стільки пара, що неможливо було дихати.

    Прибула бригада встановила, що витік стався в її квартирі, однак двері ніхто не відчиниа

    Вдова радянського генерал-майора авіації Івана Глаголєва потонула в окропі в московській квартирі на заході столиці. Про це пише «Московський комсомолець».

    Трагедія сталася у вівторок, 13 жовтня. Сусіди 90-річної Алефтини Глаголєвої звернулися в аварійну службу і повідомили, що їх затоплюють. Прибула бригада встановила, що витік стався в її квартирі, однак двері ніхто не відчинив. Довелося перекрити воду у всьому стояку.

    Приїхала внучка господарки теж не змогла потрапити у квартиру, бо двері були замкнені зсередини на клямку. Дівчині довелося викликати рятувальників і поліцію. Співробітники розкрили двері і виявили пенсіонерку без ознак життя на підлозі між кухнею і коридором. У квартирі було стільки пара, що неможливо було дихати.

    Як розповіло джерело газети, у літньої жінки лопнула труба з гарячою водою в туалеті. За попередніми даними, їй стало погано від переляку, у неї піднявся тиск і вона впала, залишившись лежати в гарячій воді.

    За словами родичів, Алефтина Глаголєва після смерті чоловіка у 2018 році жила одна. У неї були проблеми зі здоров'ям, пересувалася вона за допомогою ходунків. За жінкою доглядали діти, час від часу приходила доглядальниця.

    Нагадаємо, у Херсонській області потонув правоохоронець, який кинувся рятувати підлітків, яких на надувних колах почало відносити в море. Співробітник поліції проводив вихідні разом з дружиною на морі.

    Як повідомлялося, на Закарпатті потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.

    трагедія вода смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies