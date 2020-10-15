Вдова радянського генерала потонула в окропі в московській квартирі



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У квартирі було стільки пара, що неможливо було дихати.

Прибула бригада встановила, що витік стався в її квартирі, однак двері ніхто не відчиниа

Вдова радянського генерал-майора авіації Івана Глаголєва потонула в окропі в московській квартирі на заході столиці. Про це пише «Московський комсомолець».

Трагедія сталася у вівторок, 13 жовтня. Сусіди 90-річної Алефтини Глаголєвої звернулися в аварійну службу і повідомили, що їх затоплюють. Прибула бригада встановила, що витік стався в її квартирі, однак двері ніхто не відчинив. Довелося перекрити воду у всьому стояку.

Приїхала внучка господарки теж не змогла потрапити у квартиру, бо двері були замкнені зсередини на клямку. Дівчині довелося викликати рятувальників і поліцію. Співробітники розкрили двері і виявили пенсіонерку без ознак життя на підлозі між кухнею і коридором. У квартирі було стільки пара, що неможливо було дихати.

Як розповіло джерело газети, у літньої жінки лопнула труба з гарячою водою в туалеті. За попередніми даними, їй стало погано від переляку, у неї піднявся тиск і вона впала, залишившись лежати в гарячій воді.

За словами родичів, Алефтина Глаголєва після смерті чоловіка у 2018 році жила одна. У неї були проблеми зі здоров'ям, пересувалася вона за допомогою ходунків. За жінкою доглядали діти, час від часу приходила доглядальниця.

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