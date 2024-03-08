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На Одещині на вулиці знайдено мертвого чоловіка у формі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Одещині на вулиці знайдено мертвого чоловіка у формі
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група
фото: Думська

Обличчя військового від отриманих не видно

У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у формі. Про це повідомляє  «Думська».

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

За даними «Думської», тіло знайшов перехожий о 7:00 ранку в центрі міста, на проспекті Шевченка.

«Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Обличчя від отриманих побоїв просто немає», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії. Згодом стало відомо, що нападники також військовослужбовці. У чоловіка був перелом шиї та набряк мозку. Згодом військовий помер у лікарні.

Також на Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень. Він ударив потерпілого металевим предметом по голові. 

Також у Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі.

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Теги: Одещина військові напад

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