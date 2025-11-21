Гілл не надав жодних пояснень щодо своїх мотиві

Колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл був засуджений до 10,5 років тюремного ув'язнення за отримання хабарів за виступи на користь Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Гілл визнав себе винним у восьми випадках хабарництва в період з 6 грудня 2018 року по 18 липня 2019 року, коли він був членом Європейського парламенту. Поліція вважає, що він отримав щонайменше £30 тис. і міг отримати ще більше від Олега Волошина, колишнього українського депутата від нині забороненої «ОПЗЖ».

Відразу після ув'язнення Гілла міністр оборони Аль Карнс закликав партію провести ретельне розслідування, щоб гарантувати, що проросійські зв'язки були викорінені з Reform. «Найджел Фарадж повинен терміново розпочати незалежне розслідування всіх аспектів партійних структур, членства, донорів та представників партії «Реформа Великобританії», щоб дати громадськості залізну гарантію, що всі проросійські зв'язки були усунені з його партії», – заявив Карнс.

Слідчі, яких у вересні здивувало визнання Гілла провини, кажуть, що він не надав жодних пояснень щодо своїх мотивів, але вважають, що його в основному спонукали фінансові потреби.

Тези Гілла були спрямовані на те, щоб підкріпити позицію Кремля щодо України в період перед повномасштабним вторгненням Росії. Він зробив ці заяви в Європейському парламенті та на проросійському телеканалі «112 Україна», пов'язаному з Віктором Медведчуком. Зокрема, отримав хабарі за те, що домовився про заяви інших депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, у травні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії «ОПЗЖ» Олега Волошина. Встановлено, що він, виступаючи з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України.