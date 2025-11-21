Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Велика Британія: ув’язнено колишнього політика за хабар від соратника Медведчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія: ув’язнено колишнього політика за хабар від соратника Медведчука
Натан Гілл отримав вирок
фото: PA

Гілл не надав жодних пояснень щодо своїх мотиві

Колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл був засуджений до 10,5 років тюремного ув'язнення за отримання хабарів за виступи на користь Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Гілл визнав себе винним у восьми випадках хабарництва в період з 6 грудня 2018 року по 18 липня 2019 року, коли він був членом Європейського парламенту. Поліція вважає, що він отримав щонайменше £30 тис. і міг отримати ще більше від Олега Волошина, колишнього українського депутата від нині забороненої «ОПЗЖ».

Відразу після ув'язнення Гілла міністр оборони Аль Карнс закликав партію провести ретельне розслідування, щоб гарантувати, що проросійські зв'язки були викорінені з Reform. «Найджел Фарадж повинен терміново розпочати незалежне розслідування всіх аспектів партійних структур, членства, донорів та представників партії «Реформа Великобританії», щоб дати громадськості залізну гарантію, що всі проросійські зв'язки були усунені з його партії», – заявив Карнс.

Слідчі, яких у вересні здивувало визнання Гілла провини, кажуть, що він не надав жодних пояснень щодо своїх мотивів, але вважають, що його в основному спонукали фінансові потреби.

Тези Гілла були спрямовані на те, щоб підкріпити позицію Кремля щодо України в період перед повномасштабним вторгненням Росії. Він зробив ці заяви в Європейському парламенті та на проросійському телеканалі «112 Україна», пов'язаному з Віктором Медведчуком. Зокрема, отримав хабарі за те, що домовився про заяви інших депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, у травні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії «ОПЗЖ» Олега Волошина. Встановлено, що він, виступаючи з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України.

Читайте також:

Теги: суд Велика Британія корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
7 листопада, 08:38
Андрій Білоус не коментував рішення суду
Режисеру Білоусу, обвинуваченому в сексуальному насильстві, обрано запобіжний захід
22 жовтня, 16:16
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, каже адвокат
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, – адвокат
27 жовтня, 16:55
Власники електромобілів у Великій Британії можуть зіткнутися з новим збором
Британія планує запровадити податок на пробіг електрокарів – BBC
7 листопада, 20:30
Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
13 листопада, 01:24
Реформа передбачає покращення комфорту та модернізацію інфраструктури й цифрових сервісів транспорту Британії
Британія впроваджує нові зміни користування громадським транспортом. Що треба знати українцям
19 листопада, 11:49
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
4 листопада, 12:17
Засідання комісії відбулося 30 жовтня
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
6 листопада, 17:34

Соціум

Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму (відео)
Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму (відео)
У Нігерії з християнської школи бойовики викрали понад 200 дітей
У Нігерії з християнської школи бойовики викрали понад 200 дітей
США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою
США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою
Після урагану «Мелісса» Ямайка зіткнулася зі спалахом інфекційної хвороби: є загиблі
Після урагану «Мелісса» Ямайка зіткнулася зі спалахом інфекційної хвороби: є загиблі
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua