Режисеру Білоусу, обвинуваченому в сексуальному насильстві, обрано запобіжний захід

Після оголошення ухвали режисера з зали суду вивів конвой

Печерський районний суд Києва обрав для екскерівника Молодого театру, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрія Білоуса запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток – тримання під вартою до 17 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Прокурор наполягав саме на арешті, і суд задовольнив це клопотання. Сам Білоус рішення не коментував, а його захист просив інший запобіжний захід. Після оголошення ухвали режисера з зали суду вивів конвой.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.

Зокрема, генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.