Британія планує запровадити податок на пробіг електрокарів – BBC

Власники електромобілів у Великій Британії можуть зіткнутися з новим збором

Британський уряд планує новий збір для власників електромобілів, щоб компенсувати втрати від падіння доходів від пального

Уряд Великої Британії розглядає запровадження податку на пробіг електрокарів. Міністерство фінансів шукає способи компенсувати падіння доходів від акцизу на бензин та дизель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Британській водії електромобілів можуть зіткнутится з новим податком, який уряд планує запровадити вже цього місяця у рамках бюджету. У владних колах відбуваються внутрішні обговорення щодо введення нового збору для власників електрокарів, щоб компенсувати падіння податкових надходжень від продажу бензину та дизелю.

Власники електромобілів сплачуватимуть близько 3 пенси за милю(приблизно 0,93 грн за км). Власники гібридів платитимуть менше.

Модель передбачає, що водії щороку попередньо оплачуватимуть очікуваний обсяг своїх поїздок. Якщо за підсумками року вони проїхали менше, кошти можна буде перенести, а за перевищення ліміту – сплатити додатково.

Представник уряду зазначив у коментарі BBC: «Акциз на пальне поширюється лише на бензинові та дизельні авто, тоді як для електромобілів еквівалента немає. Ми прагнемо створити більш справедливу систему для всіх водіїв».

ідея нового збору вже викликала значну критику. Президент Автомобільної асоціації Едмунд Кінґ попередив, що уряд має «діяти обережно, щоб не сповільнити перехід до електромобілів».

Тоді як товариство виробників і продавців автомобілів (SMMT) назвало ініціативу «неправильним кроком у неправильний час», зазначивши, що складна система оподаткування лише завадить продажам електромобілів. Остаточне рішення очікується у державному бюджеті, який канцлер представить пізніше цього місяця.

