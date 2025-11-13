Головна Світ Політика
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США
Рубіо назвав повідомлення CNN «неправдивою історією»

Державний секретар США Марко Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Рубіо назвав повідомлення CNN «неправдивою історією», наголосивши на тому, що Сполучені Штати мають дуже міцне партнерство з Великою Британією. Він також зазначив, що питання операцій поблизу Венесуели не піднімалося під час зустрічі, а Велика Британія не висловлювала жодних занепокоєнь.

Нагадаємо, CNN стверджував, що Лондон більше не ділиться з Вашингтоном інформацією про судна в Карибському басейні, підозрювані у перевезенні наркотиків. 

Як відомо, аротягом багатьох років Британія допомагає США відстежувати підозрілі кораблі, надаючи інформацію, яку берегова охорона США використовувала для перехоплення та затримання суден. Проте у вересні за наказом Дональда Трампа США почали наносити удари по цих кораблях, унаслідок чого загинуло 76 людей.

У повідомленні зазначалось, що британські чиновники занепокоїлися, що США можуть використовувати їхні розвідувальні дані для вибору цілей для ударів, і місяць тому передача інформації була припинена.

