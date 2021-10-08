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    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)

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    Собака облетів пів світу в бізнес-класі літака заради допомоги господині - Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Собака облетів пів світу в бізнес-класі літака заради допомоги господині
    Фото: Mary Meister

    Авіакомпанія Singapore Airlines дозволила пасажирці безкоштовно взяти в салон собаку

    Собака породи хорт на прізвисько Льюїс (Lewis) облетіла півсвіту в бізнес–класі літака, допомагаючи своїй господині впоратися зі стресом. Про це пише Daily Mail.

    Американка Мері Мейстер (Mary Meister), яка мешкає в Австралії, вирішила переїхати до Італії після лікування від депресії і панічних атак. Через закриті кордони і обмеження на перельоти шлях з Мельбурна до Флоренції займав три дні – за словами пасажирки, вона не могла здати в багаж вихованця на такий тривалий термін.

    Однак виявилося, що деякі авіакомпанії дозволяють брати в салон літака навіть великих собак в якості «емоційної підтримки».

    Наприклад, перевізник Singapore Airlines надав таку послугу безкоштовно, але з умовою, що господар візьме з собою тканину, яка вбирає рідину і підкладе її під тварину.

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    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)
    Фото: Mary Meister

    За даними видання, Льюїс летів на літаку «з шиком» – він спав в кріслі, що відкидається, в бізнес–класі, а бортпровідники пригощали його кексами і круасанами.

    «Всі говорили, що Льюїс – найвихованіший пес, якого вони коли-небудь бачили», – розповіла пасажирка.

    До слова, влада Ірландії оголосила про плани авіаперевезення молочних телят з Ірландії до інших пунктів ЄС з травня 2021 року.

    Теги: ЄС літак авіаперевезення тварини
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    Великого собаку пустили у бізнес-клас літака, аби підтримав свою господиню (фото)