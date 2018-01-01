Верховний лідер Ірану виступив із заявою щодо протестів в країні

Ситуацію в Ірані прокоментував і очільник розвідки Ізраїлю

Верховний лідер Ірану, використовуючи свій аккаунт в Twitter, заявив про те, що народ країни показав США, Великій Британії і всім тим, хто прагне скинути існуючий політичний режим, що їх спроби зазнали поразки і в майбутньому на них чекає така ж доля. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дана заява показує те, що керівництво



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Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї

Ситуацію в Ірані прокоментував і очільник розвідки Ізраїлю

Верховний лідер Ірану, використовуючи свій аккаунт в Twitter, заявив про те, що народ країни показав США, Великій Британії і всім тим, хто прагне скинути існуючий політичний режим, що їх спроби зазнали поразки і в майбутньому на них чекає така ж доля. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана заява показує те, що керівництво Ісламської республіки Іран вважає, що їм вдалося опанувати ситуацією в країні, коли протести відбувалися в 80 містах, а їх жертвами стали 22 особи. Корпус стражів ісламської революції (КСІР), який безпосередньо підкоряється Алі Хаменеї, заявив, що їм вдалося стабілізувати ситуацію в країні – при цьому до 1 тисячі осіб було заарештовано.

Окремо у своєму аккаунті в Twitter верховний лідер Ірану звернувся до Дональда Трампа. За його словами, риторична підтримка протестів в країні, яку надавав очільник США, не залишиться без відповіді.

Окрім того, в протестах Алі Хаменеї звинуватив Ізраїль, держави Перської затоки і мігрантів із Ірану із організації Народні моджахеди. При цьому верховний лідер Ірану хоча і заявив, що протестуючі «гралися із вогнем», однак мають право на законний протест. До того ж Хаменеї висловив думку, що необхідно дати відповіді на питання, які викликали протести. На його думку, відповідні кроки повинен прийняти як уряд, так і духовне керівництво країни.

Ситуацію в Ірані прокоментував і очільник розвідки Ізраїлю Йосі Коен. За його словами, протести стали наслідком неспроможності нинішнього президента Ірану Хасана Роухані виконати передвиборчі обіцянки щодо поліпшення життя в країні. При цьому, за словами Йосі Коена, не повинно бути завищених очікувань щодо того, що можуть зробити дані протести.

Раніше повідомлялося, що з початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.

Нагадаємо, що протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.