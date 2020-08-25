Верховний суд Білорусі відмовився оскаржувати результати виборів



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Верховний суд Білорусі відмовився оскаржувати результати виборів

Скарги до Верховного суду подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тихановська

Верховний суд Білорусі відмовив трьом екс-кандидатам у президенти в порушенні справ за скаргами щодо результатів виборів: скарги до Верховного суду подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тихановська.

Про це повідомляє TUT.by.

З ухвал суду випливає, що оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про підсумки виборів, якщо вибори не визнавалися ЦВК недійсними, неможливо.

Зокрема, щодо скарги Світлани Тихановської, суддя Верховного суду Анатолій Терех постановив, що до суду Тихановська звернулася зі скаргою, в якій зазначила, що 14 серпня 2020 року рішенням ЦВК відмовлено в задоволенні її скарги про визнання недійсними виборів президента Білорусі. Вважаючи, що в задоволенні скарги відмовлено необгрунтовано, Тихановська просила рішення ЦВК скасувати і визнати вибори президента, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними в цілому по республіці.

Верховний суд зазначає, що рішення про визнання виборів недійсними ухвалюється Центральною комісією. Тихановська скористалася своїм правом, передбаченим Виборчим кодексом, звернувшись до Центральної комісії зі скаргою про визнання виборів президента недійсними. Постановою Центральної комісії від 14 серпня 2020 року в задоволенні скарги Тихановській відмовлено.

Тому Верховний суд ухвалив рішення відмовити в порушенні справи за скаргою Світлани Тихановської на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року. Ухвала оскарженню і опротестуванню в апеляційному порядку не підлягає.

Раніше журналіст повідомляв, що ЄС повинен погодити і затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка наступного тижня. Самого ж Лукашенка у списку немає.

Варто додати, що 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватись санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.