Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
скриншот з відео CNN

Більшість американських баз зазнали серйозних пошкоджень через іранські обстріли

Унаслідок ударів Ірану щонайменш 16 військових баз США зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомляють журналісти, більшість американських баз отримали серйозні пошкодження після іранських обстрілів. На деяких руйнування настільки масштабні, що вони наразі непридатні для перебування.

CNN повідомляє, що серйозних ушкоджень зазнав великий хаб «Кемп Бюрінг» на території Кувейту. Розслідувачі наголошують, що база стоїть «майже порожня».

Серед іншого, втрачено низку найдорожчого обладнання – великих військових літаків, дороговартісного обладнання для супутникового зв’язку, радіолокаційних систем, необхідних для роботи ППО. Один з анонімних співрозмовників зазначив, що саме радари є найдорожчим і найбільш обмеженим ресурсом сил США у регіоні.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст, виступаючи перед Комітетом зі збройних сил Палати представників, повідомив, що левова частка витрачених коштів пішла на закупівлю та використання боєприпасів. При цьому відомство поки не уточнює, чи враховані у ці $25 млрд майбутні витрати на ремонт пошкоджених баз США на Близькому Сході.

