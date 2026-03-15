Росіянин убив кохану, вважаючи її британською шпигункою

Надія Карбунар
Поліцію викликали стурбовані сусіди, яким Демиденко сказав: «Я врятував країну від шпигуна»
фото: metro.co.uk

У російському Санкт-Петербурзі сталася кривава драма. Чоловік зарізав свою кохану, бо був переконаний, що вона нібито працює на британську розвідку. Як інформує «Главком», про це пише Metro.

За даними слідства, інцидент стався під час сварки між парою. 30-річний Тимур Демиденко почав підозрювати жінку у зв’язках із іноземними спецслужбами. Мовляв, вона є «британською шпигункою». Конфлікт швидко переріс у насильство – чоловік схопив ніж і завдав жінці смертельних поранень.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік «відрубав голову голубу», перш ніж вибігти голим на вулицю. Поліцію викликали стурбовані сусіди, яким Демиденко сказав: «Я врятував країну від шпигуна».

Жінку виявили у калюжі крові у квартирі підозрюваного. З травмами її доправили до лікарні, однак врятувати потерпілу не вдалося. Правоохоронці затримали підозрюваного, який вже був судимий.

Слідчі з’ясовують всі обставини трагедії, зокрема психологічний стан чоловіка.

