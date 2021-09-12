Виборча кампанія у Німеччині: соціал-демократи збільшили відрив від блоку Меркель на 6%

За результатами минулого тижня рейтинг СДПН зріс на один процентний пункт – до 26%

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня

Соціал-демократична партія Німеччини збільшує відрив від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за два тижні до виборів в Бундестаг. Про це свідчать дані опитування видання Bild.

У порівнянні з результатами минулого тижня рейтинг СДПН зріс на один процентний пункт – до 26%. Блок ХДС/ХСС підтримують 20% виборців, їх рейтинг в порівнянні з минулим тижнем не змінився.

Навіть у випадку перемоги з таким результатом СДПН необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами про формування коаліції.

На третьому місці йде партія «Зелених», рейтинг якої знизився на один пункт до 15%. «Зелені» всього на 2 пункти випереджають Вільну демократичну партію, за яку готові проголосувати 13% виборців.

Рейтинг правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» становить 11% (-1%), Лівої партії – 6% (-1%).

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

Нагадаємо, наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, за результатами опитування Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.