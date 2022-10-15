Вибух на шахті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 40

Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти

У турецькому місті Бартин стався вибух у шахті. Проводиться рятувальна операція, проте вже відомо про загибель 40 шахтарів. Про це повідомив CNN Turk.

Вибух трапився 14 жовтня близько 18:15 на підприємстві з видобутку кам'яного вугілля Амасра на висоті 300 метрів над рівнем моря.

Напередодні повідомлялося про 28 загиблих та 11 поранених, четверо з яких перебувають у реанімації. Постраждалих госпіталізували до лікарень у Стамбул та Бартин. Проте згодом влада повідомила, що кількість загиблих шахтарів зросла до 40. Скільки точно працівників ще залишилися під завалами не уточнюють.

На момент вибуху на шахті працювали 110 людей. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що на момент вибуху 49 людей працювали у небезпечній зоні – на глибині 300 та 350 метрів.

Що могло стати причиною вибуху

За попередньою інформацією, причиною вибуху став вибух рудникового газу. Відомо, що на місце події вже відправився президент Туреччини Реджеп Ердоган. Також у регіон вже прибули міністр праці та соціального забезпечення Ведат Білгін, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Прокуратура розпочала розслідування

Головна прокуратура Бартина розпочала розслідування у зв'язку із вибухом на шахті. Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, що подію розслідуватимуть максимально ретельно.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих шахтарів. Та побажав якнайшвидшого одужання усім пораненим.

«З глибоким сумом я дізнався про те, що в районі Амасра в Бартині стався вибух на шахті. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – написав президент України у Twitter.

Нагадаємо, у Стамбулі ввечері 9 жовтня пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляли, що причиною став вибух газу.