Вибух у центрі Москви: офіцер ФСБ у тяжкому стані

Службове посвідчення Тітова виявили у сумці на місці вибуху

У неділю, 24 серпня, у центрі Москви стався потужний вибух у магазині іграшок «Центральний дитячий магазин» на Луб’янській площі, поряд із будівлею ФСБ Росії. Про це повідомляють росЗМІ, передає «Главком».

За офіційними даними, внаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, серед постраждалих – 55-річний офіцер ФСБ Олексій Тітов, якому вибухом серйозно пошкодило ноги. Чоловіка госпіталізували та ввели у стан штучної коми.

Зазначається, що Олексій Тітов займає керівну посаду у ФСБ. Його службове посвідчення виявили у сумці на місці вибуху. Дружина підтвердила, що він працює у спецслужбі, і зазначила, що того дня чоловік перебував на роботі та зайшов у торговий центр, імовірно, на обід.

Російські ЗМІ пишуть, що вибух був настільки сильним, що стіни будівлі здригнулися, а відвідувачі в паніці тікали з торговельного центру. Очевидці повідомляють про людей із кровотечами та травмами.

За офіційною версією московської влади, причиною вибуху став вибух гелієвого балона. Будівлю магазину, де також розташовані ресторани, кінотеатр і кілька магазинів, було терміново евакуйовано.

