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У будівлі Міноборони РФ знайдено вбитим контррозвідника ФСБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У будівлі Міноборони РФ знайдено вбитим контррозвідника ФСБ
Контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка вбив колишній товариш по службі
фото: baza

Підозрюваного у вбивстві контррозвідника ФСБ затримано

У Москві в будівлі Міністерства оборони Росії було знайдено мертвим контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Риа» з посиланням на правоохоронні органи.

Де саме в будівлі було знайдено тіло, джерело не уточнює, також не надано інших подробиць. У повідомленні зазначено, що Фещенко був чемпіоном Росії з гирьового спорту та майстром спорту міжнародного класу, але не згадано про його службу у ФСБ.

Згідно з інформацією російських пабліків, тіло виявили на Ольховській вулиці, де розташовані підрозділи Міністерства оборони РФ та управління ФСБ по Московському військовому округу. На голові Фещенка виявили глибоку рану, що свідчить про насильницьку смерть.

За попередньою версією, як стверджують пабліки, до вбивства може бути причетний його колишній товариш по службі, з яким Фещенко раніше служив на Далекому Сході. Відомо, що цей друг мав квиток на нічний потяг з Москви. Фещенко вирішив провести час із товаришем, але між ними виник конфлікт.

Невдовзі після цього було виявлено тіло Фещенка. Повідомляється, що підозрюваного у вбивстві вже затримано.

Нагадаємо, що раніше у Москві було знайдено мертвим колишнього «начальник міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Його ще навесні 2014 року на «посаду» призначив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Як повідомлялося, 17 грудня на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник. Цю операцію здійснила СБУ.

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Теги: смерть Міноборони РФ росія росіяни вбивство ФСБ

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