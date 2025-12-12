Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)

Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів та яскраве сяйво в районі теплоелектроцентралі

У Смоленську місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраве світло у районі теплоелектроцентралі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих поки не зафіксовано.

«У Смоленську з 19:00 оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та помітили яскраве сяйво в районі теплоелектроцентралі. Наразі невідомо, чи пов’язані ці події між собою. Ситуація уточнюється», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Вибухи у Смоленську: очевидці помітили сяйво біля ТЕЦ фото: Exilenova+

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня в Твері внаслідок атаки безпілотника постраждали люди. Частини БпЛА впали на житловий будинок на вулиці Оснабрюцькій. За даними влади, постраждали сім осіб – шестеро дорослих та дитина. Їм надають медичну допомогу. На місці працює оперативний штаб та рятувальні служби, а вночі евакуювали мешканців постраждалого будинку.