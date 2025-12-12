Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Неспокійна ніч у Смоленську: вибухи та спалахи біля ТЕЦ
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів та яскраве сяйво в районі теплоелектроцентралі

У Смоленську місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраве світло у районі теплоелектроцентралі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих поки не зафіксовано.

«У Смоленську з 19:00 оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та помітили яскраве сяйво в районі теплоелектроцентралі. Наразі невідомо, чи пов’язані ці події між собою. Ситуація уточнюється», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Вибухи у Смоленську: очевидці помітили сяйво біля ТЕЦ
Вибухи у Смоленську: очевидці помітили сяйво біля ТЕЦ
фото: Exilenova+
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня в Твері внаслідок атаки безпілотника постраждали люди. Частини БпЛА впали на житловий будинок на вулиці Оснабрюцькій. За даними влади, постраждали сім осіб – шестеро дорослих та дитина. Їм надають медичну допомогу. На місці працює оперативний штаб та рятувальні служби, а вночі евакуювали мешканців постраждалого будинку.

Читайте також:

Теги: вибух росія ТЕЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Регіони РФ масово страйкують проти Кремля
Регіони Росії бунтують проти Кремля: що пішло не так?
14 листопада, 17:17
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56
Китайські компанії витісняють російських виробників
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
28 листопада, 12:38
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
10 грудня, 13:47
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
Вчора, 10:02
Семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
12 листопада, 09:36
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40
Петрова брала участь у пропагандистському заході
Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»
28 листопада, 17:24

Соціум

Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua