Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
фото: ДСНС

Унаслідок події зруйновані дев'ять квартир, ще 15 пошкоджені

У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, через вибух загинули дві людини – 52-річна жінка та 42-річний. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

Унаслідок події зруйновані дев'ять квартир, ще 15 пошкоджені.

«На місці працювали 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення «Дельта». Причину вибуху встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух. За інформацією правоохоронців за результатами огляду місця події слідів залишків вибухових пристроїв не виявлено.

Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людей та руйнування житлового будинку у Хмельницькому. Також за інформацією Хмельницької міської ради 11 мешканців потребують тимчасового відселення.

вибух рятувальники Хмельницький

