Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції

Дрони атакували Смоленську ГРЕС

У ніч на 14 грудня в Росії пролунали потужні вибухи. Під ударом були нафтопереробні заводи та теплова електростанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Дрони атакували Смоленську ГРЕС. Це теплова електростанція, друга за величиною електростанція Смоленської області. На її території сталася пожежа.

💥💥Смоленську ДРЕС було атаковано уніч проти 14 грудня 2025 року



*Смоленська ДРЕС - теплова електростанція в селищі Озерний Духовщинського району Смоленської області, філія ПАТ «Юніпро». Встановлена електрична потужність - 630 МВт (три енергоблоки по 210 МВт), теплова - 66…

Крім того, в місті Урюпінськ Волгоградської області вночі потрапила під удар нафтобаза.

У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки дронів сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Підприємство переробляє суміш нафт і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять трубопроводами Кримськ – Афіпський НПЗ, Хадиженськ – Афіпський НПЗ і залізничним транспортом.

Також цієї ночі вибухи лунали у Тулі.

Нагадаємо, що напередодні ввечері в тимчасово окупованому Криму понад годину було чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову.

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначалося, що Балаклавська ТЕС зазнавала значних ударів.