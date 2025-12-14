Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
Дрони атакували Смоленську ГРЕС
У ніч на 14 грудня в Росії пролунали потужні вибухи. Під ударом були нафтопереробні заводи та теплова електростанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.
Дрони атакували Смоленську ГРЕС. Це теплова електростанція, друга за величиною електростанція Смоленської області. На її території сталася пожежа.
Крім того, в місті Урюпінськ Волгоградської області вночі потрапила під удар нафтобаза.
У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки дронів сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Підприємство переробляє суміш нафт і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять трубопроводами Кримськ – Афіпський НПЗ, Хадиженськ – Афіпський НПЗ і залізничним транспортом.
Також цієї ночі вибухи лунали у Тулі.
Нагадаємо, що напередодні ввечері в тимчасово окупованому Криму понад годину було чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову.
За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначалося, що Балаклавська ТЕС зазнавала значних ударів.
