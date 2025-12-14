Головна Світ Соціум
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
В Урюпінську Волгоградської області вночі палала нафтобаза
скриншот відео з соцмереж

Дрони атакували Смоленську ГРЕС

У ніч на 14 грудня в Росії пролунали потужні вибухи. Під ударом були нафтопереробні заводи та теплова електростанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Дрони атакували Смоленську ГРЕС. Це теплова електростанція, друга за величиною електростанція Смоленської області. На її території сталася пожежа.

Крім того, в місті Урюпінськ Волгоградської області вночі потрапила під удар нафтобаза.

У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки дронів сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Підприємство переробляє суміш нафт і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять трубопроводами Кримськ – Афіпський НПЗ, Хадиженськ – Афіпський НПЗ і залізничним транспортом.

Також цієї ночі вибухи лунали у Тулі.

Нагадаємо, що напередодні ввечері в тимчасово окупованому Криму понад годину було чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову. 

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначалося, що Балаклавська ТЕС зазнавала значних ударів.

Теги: вибух війна росія

