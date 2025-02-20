Майбутнє у пустелі: Саудівська Аравія будує 170-кілометровий мегаполіс

Розпочато будівництво першої черги лінії амбітного плану Саудівської Аравії з побудови в пустелі мегаполіса завдовжки 170 км

Саудівська Аравія розпочала реалізацію одного з найамбіційніших проєктів у світі – будівництва 170-кілометрового мегаполісу The Line. Перша фаза, названа Hidden Marina, уже стартувала. Про це інформує «Главком» із посиланням на New Atlas.

Розміри та структура

Hidden Marina простягнеться на 2,5 км у довжину і підніматиметься на 500 м. Вона складатиметься з трьох модульних сегментів із дзеркальними фасадами. Загальна забудована площа становитиме 21 млн. кв.м, що в рази перевищує площу найвищої будівлю світу Бурдж-Халіфа.

«Його забудована площа становитиме 21 мільйон квадратних метрів. Для порівняння – найвища будівля у світі, Бурдж Халіфа, має площу забудови 350 тис. кв.м», – йдеться у матеріалі.

Плани Саудівської Аравії виглядають максимально футуристично

Населення та інфраструктура

У місті планується розмістити 200 тис. мешканців, для яких збудують понад 80 тис. житлових будинків, 9 тис. готельних номерів, а також об'єкти міської інфраструктури: школи, поліцейські ділянки, пожежні станції, комерційні та торговельні зони.

«Ідея полягає в тому, що жителі матимуть доступ до всіх повсякденних речей у межах п’яти хвилин ходьби, а високошвидкісна залізниця забезпечить транзитне сполучення по мегаполісу», – пише New Atlas.

Технології майбутнього

The Line використовуватиме системи відеоспостереження на основі ШІ для управління енергоспоживанням та підтримки міського середовища. Зараз у будівництві проєкту задіяно понад 140 тис. робітників, причому $140 млрд інвестовано в інфраструктуру для підтримки цього міста майбутнього.

Над реалізацією міста майбутнього у пустелі працюють тисячі працівників

Особливості

На верхньому поверсі Hidden Marina побудують футуристичний стадіон, який прийме футбольний Чемпіонат світу 2034 року. «Очікується, що Hidden Marina буде завершено до 2030 року, що дозволить на верхньому поверсі The Line розмістити стадіон», – пише New Atlas.

Раніше стало відомо, що проєкт нового мегаполісу NEOM у пустелі Саудівської Аравії опинився під загрозою через нестачу фінансування і таємниче зникнення тисяч будівельників.