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    У світі

    У Вірменії склалася критична ситуація з коронавірусом

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    Влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату - У Вірменії склалася критична ситуація з коронавірусом
    Влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату

    Кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 у Вірменії досягла 12 547

    У Вірменії система охорони здоров’я перевантажена через велику кількість хворих, ситуація з коронавірусом – критична.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра республіки Ніколи Пашиняна, у якого також підтверджений Covid-19.

    «Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є понад 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров’я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги померла людина. Два випадки смерті зареєстровані, коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць», – заявив Пашинян.

    Чиновник зізнався, що влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату. І не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими для Вірменії, а й тому що карантин «не буде дотримуватися на належному рівні».

    У Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні досягла 12 547.

    Щоденне зростання кількості заражень Covid-19 на понад 500 людей фіксується у Вірменії п’ятий день поспіль.

    1 червня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр країни Нікола Пашинян.

    Нагадаємо, 3 травня Вірменія знову відкриє магазини, ресторани і бари, відновить виробництво і зніме обмеження на пересування з понеділка. Вірменія з населенням 3 мільйони намагається послабити удар по економіці.

    Як відомо, у світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу.

    Також повідомлялося, що Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу.

    Вірменія карантин коронавірус
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