У Вірменії склалася критична ситуація з коронавірусом



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Влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату

Кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 у Вірменії досягла 12 547

У Вірменії система охорони здоров’я перевантажена через велику кількість хворих, ситуація з коронавірусом – критична.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра республіки Ніколи Пашиняна, у якого також підтверджений Covid-19.

«Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є понад 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров’я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги померла людина. Два випадки смерті зареєстровані, коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць», – заявив Пашинян.

Чиновник зізнався, що влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату. І не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими для Вірменії, а й тому що карантин «не буде дотримуватися на належному рівні».

У Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні досягла 12 547.

Щоденне зростання кількості заражень Covid-19 на понад 500 людей фіксується у Вірменії п’ятий день поспіль.

1 червня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр країни Нікола Пашинян.

Нагадаємо, 3 травня Вірменія знову відкриє магазини, ресторани і бари, відновить виробництво і зніме обмеження на пересування з понеділка. Вірменія з населенням 3 мільйони намагається послабити удар по економіці.

Як відомо, у світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу.