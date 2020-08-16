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    У світі

    Коля вийшов на Антимайдан. Син Лукашенка підтримав батька (фото)

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    Тінь президента&nbsp;&ndash; син Лукашенко завжди з батьком - Коля вийшов на Антимайдан. Син Лукашенка підтримав батька (фото)
    Тінь президента – син Лукашенко завжди з батьком

    Син президента Білорусі стояв не з натовпом, а поруч з охороною

    Вдень 16 серпня на майдані Незалежності у Мінську пройшов мітинг прихильників Олександра Лукашенка.

    Президенто приїхав на площу зі своїм молодшим сином Миколою, якому 31 серпня виповниться 16 років.

    Провладний мітинг був організований буквально за добу – після того, як в соцмережах стала широко розповсюджуватися інформація про «Марші за свободу» прихильників змін.

    Коля Лукашенко на мітингу у Мінську
    Коля Лукашенко на провладному мітингу у Мінську

    Людей на мітинг на підтримку Лукашенка організовано звозили автобусами та потягами з усієї країни. У соцмережах і телеграм-каналах опубліковано чимало повідомлень про те, що людей змушували їхати до Мінська під загрозою звільнення. Більшість учасників мітингу – працівники бюджетних організацій.

    Лукашенко виступив перед присутніми з дуже емоційною промовою, яка, втім, не містила нічого нового, а лише старі тези і старі загрози.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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