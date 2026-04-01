Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі

Уряд США протягом останніх тижнів попереджав викрадену журналістку про реальну небезпеку

З’явилися нові подробиці щодо зникнення у Багдаді американської журналістки-фрілансерки Шеллі Кіттлсон. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, уряд США протягом останніх тижнів неодноразово попереджав її про реальну небезпеку. Повідомляється, що американські та іракські офіційні особи відстежували погрози з боку іранського посередника та закликали журналістку негайно покинути територію Іраку через загрозу вбивства або викрадення.

Помічник державного секретаря Ділан Джонсон підтвердив, що іракська влада вже затримала особу, пов’язану з угрупованням «Катаїб Хезболла». Саме це підтримуване Іраном ополчення, яке раніше неодноразово атакувало американські об’єкти, вважається причетним до інциденту. Попри те, що в офіційному дописі Джонсона ім’я Кіттлсон не згадувалося, він зазначив, що Державний департамент раніше виконав свій обов’язок щодо попередження особи про наявні загрози.

Наразі американські відомства, зокрема ФБР, координують зусилля з іракською стороною, щоб забезпечити якнайшвидше звільнення журналістки. Справа залишається під пильним наглядом адміністрації через високу делікатність та причетність до викрадення структур, що мають прямі зв’язки з Тегераном.

Нагадаємо, у столиці Іраку невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor.

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За даними іракських силовиків, у злочині були задіяні два автомобілі. Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, що призвело до затримання одного підозрюваного. Проте саму журналістку встигли пересадити в іншу автівку, яка зникла у напрямку провінції Бабіл.