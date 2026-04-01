Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі

glavcom.ua
фото: Шеллі Кіттлсон/Інстаграм

З’явилися нові подробиці щодо зникнення у Багдаді американської журналістки-фрілансерки Шеллі Кіттлсон. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, уряд США протягом останніх тижнів неодноразово попереджав її про реальну небезпеку. Повідомляється, що американські та іракські офіційні особи відстежували погрози з боку іранського посередника та закликали журналістку негайно покинути територію Іраку через загрозу вбивства або викрадення.

Помічник державного секретаря Ділан Джонсон підтвердив, що іракська влада вже затримала особу, пов’язану з угрупованням «Катаїб Хезболла». Саме це підтримуване Іраном ополчення, яке раніше неодноразово атакувало американські об’єкти, вважається причетним до інциденту. Попри те, що в офіційному дописі Джонсона ім’я Кіттлсон не згадувалося, він зазначив, що Державний департамент раніше виконав свій обов’язок щодо попередження особи про наявні загрози.

Наразі американські відомства, зокрема ФБР, координують зусилля з іракською стороною, щоб забезпечити якнайшвидше звільнення журналістки. Справа залишається під пильним наглядом адміністрації через високу делікатність та причетність до викрадення структур, що мають прямі зв’язки з Тегераном.

Нагадаємо, у столиці Іраку невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor. 

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За даними іракських силовиків, у злочині були задіяні два автомобілі. Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, що призвело до затримання одного підозрюваного. Проте саму журналістку встигли пересадити в іншу автівку, яка зникла у напрямку провінції Бабіл.

Читайте також

CNN: Трамп штовхає Кубу на край прірви
CNN: Трамп штовхає Кубу на край прірви
8 березня, 01:45
Іран заявив про початок повномасштабної війни
Іран оголосив про новий етап війни
9 березня, 21:33
Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
13 березня, 06:22
Адміністрація Трампа й раніше активно використовувала гумор, сарказм і тренди соцмереж для просування своїх політичних меседжів
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
15 березня, 07:46
Зірки продемонстрували ефектні образи на червоній доріжці
Оскар-2026: 20 найкращих суконь червоної доріжки
16 березня, 09:59
За даними МЗС РФ, така процедура є складною і потребує додаткових дозволів на в’їзд до третіх країн
Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ
23 березня, 04:55
Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною
Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною
24 березня, 23:29
Юрій Кот виїхав з України у 2014 році
Ексведучий телеканалу «Інтер» отримав 15 років вʼязниці за державну зраду
25 березня, 18:42
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
26 березня, 00:31

Соціум

У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Ізраїль заявив про ліквідацію високопосадовців «Хезболли»
Ізраїль заявив про ліквідацію високопосадовців «Хезболли»
Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram

Новини

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Вчора, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Вчора, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Вчора, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Вчора, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Вчора, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
