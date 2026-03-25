Ексведучий телеканалу «Інтер» отримав 15 років вʼязниці за державну зраду

Юрій Кот виїхав з України у 2014 році
У 2022 році медійник підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Соломʼянський районний суд міста Києва визнав проросійського телеведучого Юрія Кота винним у злочинах проти національної безпеки. Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

До Революції Гідності Кот проживав та працював в Україні. Був шоуменом, актором, телеведучим, кінорежисером, сценаристом, засновником артхолдингу «Все для тебе». У період з 2007 по 2014 рік Кот неодноразово відвідував Росію, працюючи у цей час на телеканалі «Інтер».

Узимку 2013–2014 років Кот був ведучим на так званому антимайдані, який підтримував тодішнього президента Віктора Януковича. Уже в липні 2014 року Кот виїхав до Росії та почав працювати в державному російському пропагандистському агентстві «Росія сьогодні» та російському агентстві News Front.

У 2022 році Кот підтримав повномасштабне вторгнення проти України. У серпні того ж року СБУ повідомила йому про підозру у держзраді.

Обвинувачення у державній зраді, закликах до зміни меж території й державного кордону України та виправдуванні збройної агресії базується на публікаціях пропагандиста в його соцмережах.

Зокрема, у квітні 2022 року Кот поширив у своєму Telegram-каналі посилання на власний фільм, у якому закликав «берегти росіянина в собі». Українців він називав «сатаністами, нацистами та раковою пухлиною на тілі російського народу».

Відомо також, що в перші дні повномасштабного вторгнення із Котом начебто переписувалася ексдиректорка школи-дитсадка в смт Коцюбинське Київської області Алла Душкіна. За версією слідства, жінка передавала Коту інформацію військового характеру – писала про блокпости ЗСУ, кількість особового складу та військової техніки на головних дорогах, що ведуть у Київ, тривалість комендантської години, організацію роботи патрулів тероборони та інше.

Душкіну затримали та звинуватили в державній зраді. Однак влітку 2022 року вона вийшла з СІЗО під заставу і виїхала за кордон. Пізніше втікачка дала інтервʼю російським журналістам про те, що живе в Москві і вибратися з України їй допоміг вже згаданий Юрій Кот.

До слова, у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Мінʼюсту про застосування санкцій проти колишнього українського ведучого телеканалу «Інтер» Юрія Кота, який поширює російську пропаганду.

Відповідно до рішення суду, у Кота конфіскували чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль Skoda Octavia Elegance. Також під конфіскацію потрапили майнові права на сім телевізійних проєктів, 59% частки у статутному капіталі ТОВ «Золота Фішка» та гроші на рахунках у комерційному банку.

Читайте також

Олена Курбанова народила первістка
Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я
Сьогодні, 09:52
Президент відповів на питання про затримку допомоги від Євросоюзу
План Б: Зеленський розповів, чи вистачить Україні коштів у разі затримки допомоги від ЄС
20 березня, 16:25
Справа «Голосу Америки»: суд наказав повернути працівників на роботу
Справа «Голосу Америки»: суд наказав повернути працівників на роботу
18 березня, 08:42
Макс Левін зник безвісти 13 березня у Київській області
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
13 березня, 17:43
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37
Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
8 березня, 15:59
Журналісти в Україні не просять про співчуття
Журналісти в Україні не просять про співчуття
5 березня, 20:47
Українська журналістка оскаржує статус «іноагентів» в Росії
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
3 березня, 21:59
Окупант записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор»
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
1 березня, 21:15

Кримінал

Ексведучий телеканалу «Інтер» отримав 15 років вʼязниці за державну зраду
Ексведучий телеканалу «Інтер» отримав 15 років вʼязниці за державну зраду
Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру
Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру
Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру
Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
