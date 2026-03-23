Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
За даними МЗС РФ, така процедура є складною і потребує додаткових дозволів на в’їзд до третіх країн
У Росії прийом заяв на такі візи припинили ще у 2021 році

Міністерство закордонних справ Росії закликало США відновити видачу американських віз на території РФ. Про це повідомили у російському МЗС, пише «Главком».

У відомстві заявили, що нині громадяни Росії змушені подавати документи на візи за кордоном, зокрема в Казахстані та Польщі.

За даними МЗС РФ, така процедура є складною і потребує додаткових дозволів на в’їзд до третіх країн.

«Розраховуємо, що американська сторона скасує дискримінаційні візові вимоги до російських громадян», – заявили у відомстві.

У МЗС також зазначили, що це питання є актуальним у контексті проведення чемпіонату світу з футболу, частина матчів якого відбудеться у США.

Водночас із вересня 2025 року правила отримання неімміграційних віз США передбачають проходження співбесіди у країні громадянства або постійного проживання.

Оскільки у Росії прийом заяв на такі візи припинили ще у 2021 році, громадяни РФ подають документи через дипломатичні установи США за кордоном. Наразі це можливо, зокрема, у Варшаві та Астані.

Нещодавно Канада припинила видачу віз на території Російської Федерації, зупинивши прийом документів у канадських візових центрах. 

