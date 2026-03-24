Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною
фото: Wikimedia Commons

Коментарі Франка-Вальтера Штайнмаєра стали одними з найгостріших в сторону з боку високопоставленого німецького політика

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив із різкою критикою дій адміністрації Дональда Трампа, назвавши початок військового конфлікту з Іраном незаконним. Під час промови перед дипломатами в Берліні він наголосив, що аргументи США про «неминучий напад» не витримують критики, а сама війна є катастрофічною політичною помилкою, якої можна було уникнути. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Штайнмаєр, який раніше очолював МЗС Німеччини та брав участь у підготовці ядерної угоди з Іраном, звинуватив Трампа у руйнуванні цих домовленостей. Він порівняв нинішній розкол у відносинах між Європою та США з повним розривом зв’язків із Росією після її вторгнення в Україну. За словами президента, повернення до колишнього формату трансатлантичної співпраці після другої інавгурації Трампа вже неможливе, оскільки прірва між партнерами стала надто глибокою.

Позиція Штайнмаєра, хоч і має здебільшого церемоніальний характер, посилює тиск на канцлера Фрідріха Мерца. Останній поки не називає війну незаконною, проте все частіше критикує дії Вашингтона та Ізраїлю через відсутність чіткої стратегії та негативний вплив конфлікту на європейську економіку. На цьому тлі Штайнмаєр закликав Німеччину до більшої автономії від США у сферах оборони та технологій, аби мінімізувати втручання американської адміністрації у внутрішні справи країни.

Реакція Тегерана на ці заяви була схвальною. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі подякував німецькому президенту за засудження дій США. Водночас іранський посадовець зазначив, що через «подвійні стандарти Заходу» щодо ситуації в Газі та Україні міжнародне право фактично перестало функціонувати, проте визнання порушень з боку Штайнмаєра є важливим кроком.

Нагадаємо, що американський лідер Трамп активізував дипломатичні зусилля через ризик затягування конфлікту в Ірані. За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп вважає, що швидке досягнення домовленостей дозволить уникнути тривалої війни в регіоні.

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

