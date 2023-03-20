Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії

Політв’язень Ігор Лосик тривалий час голодував у СІЗО Новополоцької колонії, а потім порізав собі руки та шию

Ув’язнений у Білорусі журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик, незаконно ув’язнений режимом Олександра Лукашенка на 15 років, намагався вчинити спробу самогубства в колонії. Про це повідомив правозахисний центр «Вясна».

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За даними правозахисників, Лосик тривалий час голодував у колонії, а потім порізав собі руки та шию. Журналіста врятували та відправили до медсанчастини.

Це вже не перша спроба Ігоря Лосика вкоротити собі віку в умовах переслідування білоруською владою. У березні 2021 року чоловік після надуманих обвинувачень на очах у слідчого й адвоката спробував порізати вени й оголосив сухе голодування.

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Ігоря Лосика затримали в червні 2020 року за звинуваченням у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади та правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, і в організації масових заворушень. Лосик оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень.

3 грудня 2021 року Центральний районний суд Мінська визнав «екстремістськими матеріалами» інформаційну продукцію телеграм-каналу Радіо Свобода – Білорусь, його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

14 грудня 2021 року фрилансера-консультанта Радіо Свобода та адміністратора опозиційного телеграм-каналу «РБ головного мозку» Ігоря Лосика засудили до 15 років колонії посиленого режиму. Комітет держбезпеки Білорусі додав Лосика до «переліку терористів».

За ґратами перебуває і дружина Ігоря Лосика Дар’я Лосик, яку засудежено до двох років колонії. Її затримали вранці 18 жовтня 2022 року після обшуку в неї вдома. Батьки Дар’ї Лосик повідомили, що подають документи на опіку над чотирирічною донькою Лосиків Пауліною.

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Нагадаємо, що нещодавно мінський суд засудив керівників головного опозиційного сайту Білорусі Tut.by Марину Золотову та Людмилу Чекіну до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Раніше білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії. Біляцький назвав цей вирок політичним переслідуванням.