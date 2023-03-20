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Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії
Журналіст Ігор Лосик незаконно ув’язнений режимом Олександра Лукашенка на 15 років
фото з відкритих джерел

Політв’язень Ігор Лосик тривалий час голодував у СІЗО Новополоцької колонії, а потім порізав собі руки та шию

Ув’язнений у Білорусі журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик, незаконно ув’язнений режимом Олександра Лукашенка на 15 років, намагався вчинити спробу самогубства в колонії. Про це повідомив правозахисний центр «Вясна».

За даними правозахисників, Лосик тривалий час голодував у колонії, а потім порізав собі руки та шию. Журналіста врятували та відправили до медсанчастини.

Це вже не перша спроба Ігоря Лосика вкоротити собі віку в умовах переслідування білоруською владою. У березні 2021 року чоловік після надуманих обвинувачень на очах у слідчого й адвоката спробував порізати вени й оголосив сухе голодування.

Ігоря Лосика затримали в червні 2020 року за звинуваченням у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади та правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, і в організації масових заворушень. Лосик оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень.

3 грудня 2021 року Центральний районний суд Мінська визнав «екстремістськими матеріалами» інформаційну продукцію телеграм-каналу Радіо Свобода – Білорусь, його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

14 грудня 2021 року фрилансера-консультанта Радіо Свобода та адміністратора опозиційного телеграм-каналу «РБ головного мозку» Ігоря Лосика засудили до 15 років колонії посиленого режиму. Комітет держбезпеки Білорусі додав Лосика до «переліку терористів».

За ґратами перебуває і дружина Ігоря Лосика Дар’я Лосик, яку засудежено до двох років колонії. Її затримали вранці 18 жовтня 2022 року після обшуку в неї вдома. Батьки Дар’ї Лосик повідомили, що подають документи на опіку над чотирирічною донькою Лосиків Пауліною.

Нагадаємо, що нещодавно мінський суд засудив керівників головного опозиційного сайту Білорусі Tut.by Марину Золотову та Людмилу Чекіну до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. 

Раніше білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії. Біляцький назвав цей вирок політичним переслідуванням.

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Теги: Білорусь голодування опозиція журналіст вирок самогубство

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