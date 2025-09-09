У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі

Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон

Аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Oro navigacija сьогодні о 08:33 передала службам Вільнюського аеропорту інформацію про зафіксований літаючий об'єкт, – повідомив Національний центр управління кризами. – Військово-повітряні сили Литовської армії відстежували на радарах непізнаний об'єкт, який рухався з Білорусі в бік Литви. Сигнал також на короткий час був зафіксований підрозділами наземної протиповітряної оборони, проте без візуального контакту».

Зазначається, що більш детальну інформацію служби нададуть найближчим часом. Центр зазначає, що пасажирам для уточнення часу запланованих рейсів слід звертатися безпосередньо до авіакомпанії, у якої вони придбали квитки.

Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон. З цієї причини близько пів години у Вільнюсі не міг приземлитися транспортний літак армії Spartan, в якому летів президент Гітанас Науседа з Фінляндії.

Раніше у межах проєкту Балтійської лінії оборони Литва встановила бетонні протитанкові загородження, відомі як «зуби дракона», на ділянках свого кордону з Росією та Білоруссю.