Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі
Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон
фото з відкритих джерел

Більш детальну інформацію служби нададуть найближчим часом

Аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Oro navigacija сьогодні о 08:33 передала службам Вільнюського аеропорту інформацію про зафіксований літаючий об'єкт, – повідомив Національний центр управління кризами. – Військово-повітряні сили Литовської армії відстежували на радарах непізнаний об'єкт, який рухався з Білорусі в бік Литви. Сигнал також на короткий час був зафіксований підрозділами наземної протиповітряної оборони, проте без візуального контакту».

Зазначається, що більш детальну інформацію служби нададуть найближчим часом. Центр зазначає, що пасажирам для уточнення часу запланованих рейсів слід звертатися безпосередньо до авіакомпанії, у якої вони придбали квитки.

Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон. З цієї причини близько пів години у Вільнюсі не міг приземлитися транспортний літак армії Spartan, в якому летів президент Гітанас Науседа з Фінляндії.

Раніше у межах проєкту Балтійської лінії оборони Литва встановила бетонні протитанкові загородження, відомі як «зуби дракона», на ділянках свого кордону з Росією та Білоруссю.

Читайте також:

Теги: Білорусь аеропорт Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі
Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі – Демченко
11 серпня, 11:11
Наразі для повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян недостатньо,
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
10 серпня, 17:15
Навчання «Захід-2025» відбудуться у вересні
Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України
11 серпня, 15:59
Білорусь та РФ відпрацюють «планування застосування» ядерної зброї
Білорусь на навчаннях з РФ відпрацює застосування ядерної зброї та «Орєшника»
13 серпня, 15:07
Школярі у Литві навчатимуться збирати та керувати дронами
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
14 серпня, 12:53
Метою навчань нібито є перевірка можливостей збройних сил обох країн
МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією
22 серпня, 20:59
Зовнішньоторговельний баланс у Білорусі погіршується
Білоруська економіка наближається до стагнації: деталі від розвідки
26 серпня, 17:38
Ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід»
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
31 серпня, 09:40
Лукашенко наказав перенести навчання вглиб території країни
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
1 вересня, 07:49

Соціум

У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі
У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі
У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід
У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід
Заворушення в Непалі: кількість жертв зросла
Заворушення в Непалі: кількість жертв зросла
У ФРН через лічені години після встановлення знесено пам'ятник жертвам мігрантів
У ФРН через лічені години після встановлення знесено пам'ятник жертвам мігрантів
У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув
У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув
Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ
Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua