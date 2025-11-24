Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі

До ранку було знайдено шість куль, їх пошуки тривають

Через загрозу контрабандних куль у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів

Вільнюський аеропорт у Литві за останню добу двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі. Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що це була найінтенсивніша ніч за листопад, масштаби гібридної атаки розширюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами очільника Національного центру управління кризами, за минулу добу кулі були зафіксовані і в латвійському повітряному просторі. «У нас була, ймовірно, найінтенсивніша ніч за весь цей місяць, за листопад, тому що запуски метеорологічних куль почалися близько п'ятої години вечора в Білорусі і тривали до другої години ночі», – сказав він.

Глава центру зауважив, що було зафіксовано понад 40 позначок, характерних для контрабандних повітряних куль. Поки невідомі обставини, як контрабандні кулі досягли латвійського повітряного простору, проте вони були зафіксовані і в сусідній країні.

Керівник комунікації компанії Lietuvos oro uostai (LTOU) Віталія Роче сказала, що через загрозу контрабандних куль ввечері в неділю і вночі у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів, 10 приземлилися в інших аеропортах.

До слова, 20 листопада, близько 18:38 за місцевим часом, над Вільнюським аеропортом були введені тимчасові обмеження повітряного простору через підозру на проліт повітряної кулі.

Нагадаємо, у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.