Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
До ранку було знайдено шість куль, їх пошуки тривають
фото: VSAT

Через загрозу контрабандних куль у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів

Вільнюський аеропорт у Литві за останню добу двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі. Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що це була найінтенсивніша ніч за листопад, масштаби гібридної атаки розширюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами очільника Національного центру управління кризами, за минулу добу кулі були зафіксовані і в латвійському повітряному просторі. «У нас була, ймовірно, найінтенсивніша ніч за весь цей місяць, за листопад, тому що запуски метеорологічних куль почалися близько п'ятої години вечора в Білорусі і тривали до другої години ночі», – сказав він.

Глава центру зауважив, що було зафіксовано понад 40 позначок, характерних для контрабандних повітряних куль. Поки невідомі обставини, як контрабандні кулі досягли латвійського повітряного простору, проте вони були зафіксовані і в сусідній країні.

Керівник комунікації компанії Lietuvos oro uostai (LTOU) Віталія Роче сказала, що через загрозу контрабандних куль ввечері в неділю і вночі у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів, 10 приземлилися в інших аеропортах.

До слова, 20 листопада, близько 18:38 за місцевим часом, над Вільнюським аеропортом були введені тимчасові обмеження повітряного простору через підозру на проліт повітряної кулі.

Нагадаємо, у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.

Теги: Білорусь Латвія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Коул, представник президента США у Білорусі та Лукашенко
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
10 листопада, 13:23
Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення ситуації щодо контрабандних повітряних куль
Президент Литви пропонує тривале закриття кордону із Білоруссю через повітряні кулі
27 жовтня, 13:27
Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
30 жовтня, 01:36
За словами премʼєрки, вихід з конвенції, що захищає жінок, відкладено на невизначений термін
Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції
5 листопада, 12:55
Бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
6 листопада, 12:23
Литва відмовилась від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону
Литва відмовилась від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону
11 листопада, 23:41
Пункт пропуску в Кузниці прийматиме легкові автомобілі, а в Бобровниках – легковий транспорт, автобуси та вантажівки
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
17 листопада, 10:04
Помилувано 31 громадянина України
Лукашенко помилував 31 українця
22 листопада, 12:17
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50

Соціум

Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua