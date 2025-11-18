Головна Світ Економіка
Білоруський привіт: Литва провела операцію проти контрабанди повітряними кулями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Повітряні кулі з контрабандою з Білорусі
фото: VSAT

Контрабандисти використовують повітряні кулі та GPS-навігатори для обходу литовських митниць

У Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна. Про це пише «Главком» із посиланням на lrt.lt.

У спільній операції взяли участь понад 100 співробітників правоохоронних органів. Вони провели понад 30 обшуків у Вільнюському та Друскінінкайському самоврядуваннях, а також у Варенському та Шальчинінкайському районах.

Представник СОДКЛ Гедрюс Мішутіс повідомив, що під час операції було затримано чотири особи, але очікується, що їхня кількість збільшиться.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що це «чіткий сигнал організаторам і посібникам контрабанди», а стратегічна мета його відомства – зробити цю злочинну діяльність «не тільки нерентабельною, але й огидною». 

Під час обшуків силовики виявили та вилучили десятки GPS-навігаторів та засобів зв'язку, призначених для повітряного маршруту контрабанди, вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотики та контрабандні цигарки, автомобілі, що використовувалися для скоєння злочинів.

Для ефективної боротьби з контрабандою повітряним транспортом за наказом міністра внутрішніх справ Литви створено спільну слідчо-оперативну групу. До неї увійшли співробітники СОДКЛ, поліції, митниці та Служби з розслідування фінансових злочинів. До проведення цієї операції вже було виявлено понад 100 осіб, причетних до перевезення контрафактних цигарок повітрям.

До слова, міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович своїм наказом затвердив новий порядок контролю за громадянами РФ, які прямують транзитом через литовську територію до Калінінградської області

Теги: Білорусь наркотики Литва розслідування боєприпаси кордон повітряні кулі

