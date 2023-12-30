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У Росії за звинуваченням у держзраді вперше засудили школяра

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії за звинуваченням у держзраді вперше засудили школяра
Лік отримав чотири роки колонії загального режиму – це втричі нижче за мінімальний термін, який передбачає стаття про держзраду
фото з відкритих джерел

18-річний житель Адигеї Кевін Лік отримав чотири роки колонії загального режиму

У Росії за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. Про це пише «Російська служба Бі-бі-сі». Видання називає ім'я засудженого, це 18-річний житель Адигеї Кевін Лік.

Розгляд справи відбувався у закритому режимі. У повідомленні пресслужби суду йдеться, що «Лік з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

Мотивами його дій, за версією суду, були «незгода з політичним курсом» Росії та проведенням «спеціальної військової операції».

Лік отримав чотири роки колонії загального режиму – це втричі нижче за мінімальний термін, який передбачає стаття про держзраду. Такий вирок був винесений з урахуванням пом'якшувальних обставин – віку на момент скоєння злочину, співпраці зі слідством, визнання вини та «численних перемог на різних олімпіадах».

Раніше на сайті Офісу генерального прокурора з’явилася повістка про виклик колишнього народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи за життя», зрадника Іллі Киви. Однак відомо, що він був ліквідований.

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