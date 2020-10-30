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    У світі

    Війна в Нагірному Карабасі: Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових

    • Розсилка
    У міноборони Вірменії підтвердили передачу тіл - Війна в Нагірному Карабасі: Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових
    У міноборони Вірменії підтвердили передачу тіл

    Єреван також готовий передати азербайджанській стороні тіла військовослужбовців, які перебувають на карабахської стороні

    Азербайджан передав Вірменії тіла 29 вірменських військових і офіцерів. Вони загинули в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Про це пише DW.

    У міноборони Вірменії підтвердили передачу тіл. Вона відбулася завдяки посередницьким зусиллям Росії, польовий групи Міжнародного комітету Червоного Хреста і особистого представника діючого голови ОБСЄ.

    У міноборони також повідомили, що Єреван готовий передати азербайджанській стороні тіла військовослужбовців, які перебувають на карабахської стороні, надати інформацію про військовополонених і підготувати їх обмін.

    До слова. президент США Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

    Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

    Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

    Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.

    Міноборони війна смерть Азербайджан військові Вірменія
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