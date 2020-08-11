Влада Аргентини хоче посилити карантин



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В Аргентині загалом підтвердили новий коронавірус у 246 499 людей

Уряд Аргентини ухвалюватиме остаточне рішення на основі актуальних статистичних даних

Влада Аргентини не відкидає можливості посилення карантину вже цього місяця, якщо у державі спостерігатиметься негативний вектор перебігу пандемії.

Про це із посиланням на слова глави Кабінету міністрів Аргентини Сантьяго Кафієро пише Сіньхуа.

«Якщо нам доведеться повернутися назад (до ширших заходів - ред.) або бути суворішим, ми зробимо це. Буду відвертим: ми й надалі перейматимемося життям аргентинців», - сказав Кафієро.

Він додав, що уряд ухвалюватиме остаточне рішення на основі актуальних статистичних даних.

«Ми маємо завершити збір інформації за понеділок, вівторок й середу, аби зрозуміти, де нині перебуваємо. Пандемія поставила світ на коліна, вона не була винайдена в Аргентині», - зазначив урядовець.

За його словами, влада звертатиме увагу «не лише на кількість активних випадків інфікування, але й на завантаженість реанімацій, рівень напруження у системі охорони здоров’я, те, якою ми вбачаємо роботу усіх медичних команд».

«Це буде хороший загальний огляд і на основі усіх цих змінних, ми ухвалимо єдиний діагноз», - зауважив Кафієро.

Нагадаємо: перший випадок інфікування Covid-19 в Аргентині було виявлено 3 березня й з того часу в країні загалом підтвердили новий коронавірус у 246 499 людей, недуга забрала 4634 життя.

Джерело: Укрінформ