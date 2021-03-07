Влада Фінляндії через коронавірус перенесла вибори
Вибори у Фінляндії повинні були пройти 18 квітня
Обґрунтуванням для перенесення виборів названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян
Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє видання Yle.
Зазначається, що міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.
Всі партії, за винятком «Справжніх фінів», підтримали перенесення виборів.
Обґрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.
Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.
Нагадаємо, з 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.
Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.
Зазначимо, у березні в Україні відбудуться довибори до Верховної Ради.