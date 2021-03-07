Влада Фінляндії через коронавірус перенесла вибори

Вибори у Фінляндії повинні були пройти 18 квітня

Обґрунтуванням для перенесення виборів названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян

Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.

Всі партії, за винятком «Справжніх фінів», підтримали перенесення виборів.

Обґрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.

Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.

Нагадаємо, з 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.

Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.

Зазначимо, у березні в Україні відбудуться довибори до Верховної Ради.