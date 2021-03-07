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    Влада Фінляндії через коронавірус перенесла вибори

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    Вибори у Фінляндії повинні були пройти 18 квітня - Влада Фінляндії через коронавірус перенесла вибори

    Вибори у Фінляндії повинні були пройти 18 квітня

    Обґрунтуванням для перенесення виборів названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян

    Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляє видання Yle.

    Зазначається, що міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.

    Всі партії, за винятком «Справжніх фінів», підтримали перенесення виборів.

    Обґрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.

    Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.

    Нагадаємо, з 1 березня у Фінляндії через швидке погіршення захворюваності на коронавірус запровадили надзвичайну ситуацію.

    Також уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо обмеження роботи сфери громадського харчування з 8 березня на три тижні. Кафе і ресторанам дозволять працювати лише на винос. Столові на підприємствах або в будинках для людей похилого віку зможуть продовжити роботу.

    Зазначимо, у березні в Україні відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Детальніше читайте у матеріалах:
    Теги: вибори Фінляндія партії політика уряд влада коронавірус
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