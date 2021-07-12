Влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію деяких категорій

Греція планує до осені вакцинувати 80% свого населення

З 16 липня в Греції невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади

Влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Cyprus Mail.

Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

За його словами, обов'язкову вакцинацію від коронавірусу повинні пройти мединські працівники, військові, співробітники будинків перестаріли.

«Хто цього не зробить, будуть відсторонені від роботи з 16 серпня», – заявив Міцотакіс.

Також зазначається, що 1 вересня обов'язкова вакцинація поширюватиметься і на медпрацівників державного та приватного секторів.

Міцотакіс також оголосив про нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу. Серед них заборона на відвідування невакцинованих барів, кінотеатрів, театрів та інших закритих приміщень. Цей захід почне діяти з 16 липня.

Додамо, що для громадян України відкриті 107 країн світу, нещодавно в'їзд для українських мандрівників дозволили Греція, Кіпр і Сейшельські острови.