Влада Нью-Йорку проголосувала за заборону пластикових пакетів



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Заборона на продаж пластикових пакетів набуде чинності з березня 2020 року, - губернатор штату Нью-Йорк

Нью-Йорк став другим штатом після Каліфорнії, що схвалив заборону на продаж пластикових пакетів, - Bloomberg

Влада штату Нью-Йорк схвалила заборону на продаж пластикових пакетів, а також погодила запровадження грошового збору за в’їзд на автомобілі до деяких районів Мангеттена.

За даними Bloomberg, Нью-Йорк став другим штатом після Каліфорнії, що схвалив заборону на продаж пластикових пакетів, повідомляє «Громадське».

Як зазначив губернатор штату Ендрю Куомо, заборона на продаж пластикових пакетів набуде чинності з березня 2020 року — з цього періоду їх замінять на паперові. Як розраховує влада, ця заборона дозволить зменшити використання пластикових пакетів на 71 тисячу тонн на рік.

Також законодавці Нью-Йорка схвалили запровадження збору за в’їзд до найбільш завантажених районів Мангеттена з 2021 року. Вони розраховують отримати від цього близько $1 мільярда, що підуть на обслуговування боргу за облігаціями транспортного управління Нью-Йорка, яке керує міським метрополітеном.

Поки влада не визначила розмір цього збору та кого звільнятимуть від його сплати.

«Це один з наймасштабніших планів штату, що ми коли-небудь виконували. Ми схвалили низку новаторських рішень. Вони допоможуть нам подолати дуже складні проблеми, виходу з яких штат раніше не міг знайти», — сказав губернатор.

Нагадаємо, Європарламент заборонив виробництво та продаж одноразового пластикового посуду з 2021 року.