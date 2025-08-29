Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності

Артисти, співаки, танцюристи можуть втратити роботу, якщо до 27 вересня не скинуть надлишкову вагу

Влада Балканського велаяту дала вказівку діячам культури, які мають надлишкову вагу, схуднути та «мати презентабельний вигляд» до Дня незалежності Туркменістану 27 вересня. Інакше артисти, співаки, танцюристи можуть втратити роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Зазначається, що указ надійшов від голови Народної ради Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Він був колишнім президентом країни, а зараз фактично контролює всі гілки влади і визначає її політику.

«За вказівкою [Бердимухамедова] працівникам культури з надлишковою вагою було наказано схуднути і, зокрема, скинути жир на животі до 27 вересня. Їх суворо в усній формі попередили, що в разі невиконання вимоги їх виключать із системи культури», – поділився один з акторів.

Водночас діячі культури кажуть, що просто не можуть дозволити собі здорове харчування або регулярні відвідування спортзалу через мізерні зарплати «Наприклад, броколі коштує цілий статок. Кілограм яблук коштує 50 манатів, кілограм апельсинів - 60 манатів, а місячний абонемент у спортзал – 1 тис. манатів. З нашою місячною зарплатою в 3 тис. манатів ми не можемо собі дозволити багато чого з цього», – розповів співрозмовник ЗМІ.

Гурбангули Бердимухамедов, батько нинішнього президента Сердара Бердимухамедова, відомий своєю одержимістю тим, що він називає здоровим способом життя. Щоквітня в країні відзначається Місяць здоров'я і щастя, коли державні службовці та студенти беруть участь у масових пробіжках, велопробігах і заняттях фізичними вправами.

