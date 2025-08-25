Лікарі залізли в мозок Лукашенку: самопроголошений президент поділився результатами

Лукашенко сказав, що був радий побачити позитивні результати обстеження

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пройшов перший у своєму житті повний медичний огляд. Результатами поділився на брифінгу, передає «Главком».

Лукашенко прокоментував чутки про те, що має проблеми зі здоров'ям та практично перебуває «на межі смерті». За словами Лукашенка, він пройшов повне медичне обстеження, каже, що лікарі перевірити кожну клітинку його організму і навіть мозок.

«Чого вони зі мною тільки не зробили. Вони навіть залізли в мій мозок, зробили рентгенівські знімки кожної моєї частинки...», – розповів він.

Самопроголошений лідер заявив, що опозиція та деякі спецслужби дружніх країн іноді «перевіряють», як він почувається. Він запевнив, що з ним усе гаразд та готовий передати результати обстеження для оприлюднення.

Як відомо, сумніви щодо його здоров'я посилилися під час візиту до Москви у 2023 році на річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною 1945 року, під час якого він пропустив заходи, виглядав невпевнено та не зміг виступити з промовою.

Білоруський диктатор зник одразу після Дня перемоги. 9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

Все це породило чутки про проблеми зі здоров'ям Лукашенка. Так, видання «Euroradio» писало, що 13 травня кортеж диктатора прибув до республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента. Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що Лукашенко справді хворіє, але «нічого надприродного немає» і «це не ковід».

Як заявив представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, у білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит.