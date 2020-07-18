У Франції сталася масштабна пожежа в готичному соборі XV століття



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У соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті сталася пожежа Скріншот з відео

Для гасіння пожежі в готичному соборі XV століття прибули понад 60 пожежних

У соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті сталася пожежа.

Про це повідомляє ВВС.

«У соборі у французькому місті Нант спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Для гасіння пожежі в готичному соборі XV століття прибули понад 60 пожежних. Причина пожежі поки що невідома.

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.