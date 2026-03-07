Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки
Попри миролюбну риторику Пезешкіана, реальна ситуація в регіоні залишається критичною
фото: скріншот з відео

Президент Ірану вибачився перед сусідами

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Пезешкіан наголосив, що Тегеран не має стратегічного наміру воювати з сусідами, назвавши їх «братами». За його словами, тимчасова рада керівників Ірану вже надала збройним силам відповідні інструкції:

«Відтепер не слід нападати на сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки вони не захочуть напасти на нас із цих країн. Я вважаю, що нам потрібно вирішити це питання дипломатичним шляхом», – заявив президент Ірану.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Водночас він застеріг країни регіону, щоб ті не ставали «іграшкою в руках імперіалізму», і підкреслив: удари припиняться лише за умови, що з територій цих держав не здійснюватимуться атаки по Ірану.

Попри миролюбну риторику Пезешкіана, реальна ситуація в регіоні залишається критичною. За даними медіа, наразі невідомо, чи отримали військові підрозділи реальний наказ про припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

За повідомленнями джерел, атака була спрямована на ключову інфраструктуру аеропорту.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли  Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

Станом на 7 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

Читайте також:

Теги: Іран президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки у Тегерані після ударів Ізраїлю та США 28 лютого
Ізраїль заявив про початок масштабних ударів по Тегерану
Вчора, 04:14
Гегсет прокоментував і заяви президента Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану
США заявили, що не розширюють список військових цілей в Ірані
Вчора, 01:29
Зеленський вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
5 березня, 16:30
Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
4 березня, 17:18
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
2 березня, 08:25
На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
Україна, Іран і Кремль: сценарій великої геополітичної розв’язки
Як закінчити дві війни одразу? Відповідь – на поверхні
1 березня, 20:52
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34

Політика

Трамп: «Іран більше не є хуліганом Близького Сходу, натомість він тепер лузер»
Трамп: «Іран більше не є хуліганом Близького Сходу, натомість він тепер лузер»
Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки
Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки
Молдова готує масштабну адміністративну реформу: що зміниться
Молдова готує масштабну адміністративну реформу: що зміниться
У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)
Європейська комісія ухвалила безпрецедентне рішення щодо Грузії
Європейська комісія ухвалила безпрецедентне рішення щодо Грузії

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua