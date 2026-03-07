Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки

Президент Ірану вибачився перед сусідами

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Пезешкіан наголосив, що Тегеран не має стратегічного наміру воювати з сусідами, назвавши їх «братами». За його словами, тимчасова рада керівників Ірану вже надала збройним силам відповідні інструкції:

«Відтепер не слід нападати на сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки вони не захочуть напасти на нас із цих країн. Я вважаю, що нам потрібно вирішити це питання дипломатичним шляхом», – заявив президент Ірану.

Іран не буде атакувати країни Близького Сходу, якщо не буде ударів з їхніх територій, – президент країни



Масуд Пезешкіан у зверненні повідомив, що рішення про припинення атак Тимчасова керуюча рада Ірану ухвалила вчора.

Водночас він застеріг країни регіону, щоб ті не ставали «іграшкою в руках імперіалізму», і підкреслив: удари припиняться лише за умови, що з територій цих держав не здійснюватимуться атаки по Ірану.

Попри миролюбну риторику Пезешкіана, реальна ситуація в регіоні залишається критичною. За даними медіа, наразі невідомо, чи отримали військові підрозділи реальний наказ про припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

За повідомленнями джерел, атака була спрямована на ключову інфраструктуру аеропорту.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 7 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.