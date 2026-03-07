Трамп: «Іран більше не є хуліганом Близького Сходу, натомість він тепер лузер»

Трамп висловився про капітуляцію Тегерана

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо поточної ситуації навколо Ірану. На тлі останніх вибачень іранського президента Масуда Пезешкіана перед сусідами, Трамп констатував повну поразку тегеранського режиму. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі, пише «Главком».

Дональд Трамп підкреслив, що нинішня зміна риторики Ірану – це не добровільний жест, а результат колосального військового тиску.

скріншот

«Іран, який зазнає нищівної поразки, вибачився та здався своїм близькосхідним сусідам, пообіцявши, що більше не атакуватиме їх.

Цю обіцянку зробили лише через невпинну атаку США та Ізраїлю. Вони прагнули захопити та правити Близьким Сходом. Це вперше за тисячі років, коли Іран програв навколишнім країнам Близького Сходу.

Вони сказали: «Дякую, президенте Трампе». Я сказав: «Будь ласка!». Іран більше не є «хуліганом Близького Сходу», він натомість «лузер Близького Сходу» і буде ним ще багато десятиліть, поки не здасться або, що більш імовірно, не зазнає краху.

Сьогодні Іран зазнає дуже сильного удару! Через погану поведінку Ірану серйозно розглядаються райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як потенційні цілі», – заявив Трамп.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації.