У додатку Дія стався масштабний збій
У деяких користувачів з програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду
У мобільному додатку Дія відбувся масштабний збій. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду. Про це повідомляє ТСН.
«У зв'язку з погіршенням «ковідної» ситуації та переходом багатьох областей України в «червону« зону збільшилося навантаження на реєстри. Як наслідок, сервіси у додатку можуть працювати повільно. У тому числі і Covid-сертифікати», – зазначила представник Мінцифри Олеся Діденко.
Користувачі повідомляли, що не можуть авторизуватися та згенерувати Covid-сертифікати. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.
Також були скарги користувачів, що не зчитувався QR-код із паперового сертифікату, роздрукованого з порталу Дія.
У службі підтримки інформацію про збій підтвердили та повідомили, що виникли технічні проблеми. Наразі роботу програми відновлено.
Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.
Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.
Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.
Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.