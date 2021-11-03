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    У додатку Дія стався масштабний збій

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    У Дії стався збій - У додатку Дія стався масштабний збій
    У Дії стався збій
    фото: diia.gov.ua

    У деяких користувачів з програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду

    У мобільному додатку Дія відбувся масштабний збій. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду. Про це повідомляє ТСН.

    «У зв'язку з погіршенням «ковідної» ситуації та переходом багатьох областей України в «червону« зону збільшилося навантаження на реєстри. Як наслідок, сервіси у додатку можуть працювати повільно. У тому числі і Covid-сертифікати», – зазначила представник Мінцифри Олеся Діденко.

    Користувачі повідомляли, що не можуть авторизуватися та згенерувати Covid-сертифікати. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

    Також були скарги користувачів, що не зчитувався QR-код із паперового сертифікату, роздрукованого з порталу Дія.

    У службі підтримки інформацію про збій підтвердили та повідомили, що виникли технічні проблеми. Наразі роботу програми відновлено.

    Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

    Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

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    Теги: документи коронавірус
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    У додатку Дія стався масштабний збій