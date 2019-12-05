  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вперше у світі одностатева пара по черзі виносила дитину

    • Розсилка
    Жінки заявляють, що процедура спільного виношування дитини емоційно зблизила їх - Вперше у світі одностатева пара по черзі виносила дитину
    Жінки заявляють, що процедура спільного виношування дитини емоційно зблизила їх

    Лікарі стверджують, що це перша в світі процедура «спільного материнства», при якій у виношуванні плода задіяні обоє батьків

    Лесбійська пара з англійського міста Колчестер, графство Ессекс, стала першими батьками, які виносили дитину удвох завдяки процедурі екстракорпорального запліднення.

    Про це повідомляє видання The Mirror.

    Джасмін Френсіс-Сміт познайомилася з Донною онлайн в 2014 році. У 2018 році вони одружилися.

    30 вересня 28-річна Джасмін народила сина Отіса. Їй пересадили яйцеклітину, яку забрали з організму 30-річної Донни. Лікарі спочатку витягли яйцеклітину, потім запліднили її, знову помістили в організм жінки на 18 годин, а потім пересадили її партнерці.

    Жінки заявляють, що процедура спільного виношування дитини емоційно зблизила їх. Вони підкреслили, що обидві мають особливий зв'язок з Отісом.

    34

    Лікарі стверджують, що це перша в світі процедура «спільного материнства», при якій у виношуванні плода задіяні обоє батьків. Захисники процедури вважають, що такий спосіб дає ембріону додаткові поживні речовини.

    діти ЛГБТ Велика Британія лікарня одностатеві шлюби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ