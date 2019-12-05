Вперше у світі одностатева пара по черзі виносила дитину
Лікарі стверджують, що це перша в світі процедура «спільного материнства», при якій у виношуванні плода задіяні обоє батьків
Лесбійська пара з англійського міста Колчестер, графство Ессекс, стала першими батьками, які виносили дитину удвох завдяки процедурі екстракорпорального запліднення.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Джасмін Френсіс-Сміт познайомилася з Донною онлайн в 2014 році. У 2018 році вони одружилися.
30 вересня 28-річна Джасмін народила сина Отіса. Їй пересадили яйцеклітину, яку забрали з організму 30-річної Донни. Лікарі спочатку витягли яйцеклітину, потім запліднили її, знову помістили в організм жінки на 18 годин, а потім пересадили її партнерці.
Жінки заявляють, що процедура спільного виношування дитини емоційно зблизила їх. Вони підкреслили, що обидві мають особливий зв'язок з Отісом.
Лікарі стверджують, що це перша в світі процедура «спільного материнства», при якій у виношуванні плода задіяні обоє батьків. Захисники процедури вважають, що такий спосіб дає ембріону додаткові поживні речовини.